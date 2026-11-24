Il ricorso|
Asse suburbano, 40 giorni di proroga per la relazione tecnica: dovrà essere depositata entro il 17 dicembre
Accolta dal Tar la richiesta del professionista incaricato per la complessità del quesito tecnico e delle esigenze istruttorie emerse
Slitta al 17 dicembre il termine per il deposito della relazione finale nell’ambito della verificazione tecnica disposta dal Tar della Toscana sul ricorso presentato contro gli atti per la realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell’Acquacalda e quella di viale Castracani, a Lucca, per quanto riguarda il tratto B. Lo ha stabilito la quarta sezione del tribunale amministrativo regionale con un’ordinanza pubblicata oggi (24 novembre) accogliendo la richiesta di proroga di quaranta giorni avanzata dal verificatore nominato.
Il procedimento amministrativo, promosso dai ricorrenti Andrea e Massimo Monteriso nei confronti del Comune di Lucca e della Regione Toscana, è stato nel tempo integrato da diversi motivi aggiunti contro una serie di provvedimenti legati all’opera stradale: dall’approvazione degli esiti della conferenza di servizi sul progetto definitivo e dalla delibera di giunta sul progetto definitivo stesso, fino alla decisione a contrarre e approvazione del progetto esecutivo, al decreto di occupazione d’urgenza e alle ordinanze di occupazione temporanea di terreni e aree necessarie all’esecuzione dei lavori, comprensive degli atti relativi al layout di cantiere, al cronoprogramma, all’immissione in possesso e allo stato di consistenza o fessurativo.
Già con una precedente ordinanza del 25 giugno, il collegio aveva disposto una verificazione ritenuta necessaria per chiarire alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione, affidando l’incarico a un docente esperto indicato dal direttore del dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’università di Firenze con un termine iniziale di centoventi giorni dal provvedimento di designazione.
Il verificatore incaricato, il professor ingegnere Alessandro Marradi, aveva presentato istanza il 5 novembre chiedendo una proroga di quaranta giorni alla luce della complessità del quesito tecnico e delle esigenze istruttorie emerse durante l’attività.
Valutata positivamente la richiesta, anche in assenza di contestazioni da parte delle parti o dei consulenti tecnici di parte, il Tar ha fissato la nuova scadenza per il deposito dell’elaborato finale al 17 dicembre, senza pronuncia sulle spese.