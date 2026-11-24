Il procedimento amministrativo, promosso dai ricorrenti Andrea e Massimo Monteriso nei confronti del Comune di Lucca e della Regione Toscana, è stato nel tempo integrato da diversi motivi aggiunti contro una serie di provvedimenti legati all’opera stradale: dall’approvazione degli esiti della conferenza di servizi sul progetto definitivo e dalla delibera di giunta sul progetto definitivo stesso, fino alla decisione a contrarre e approvazione del progetto esecutivo, al decreto di occupazione d’urgenza e alle ordinanze di occupazione temporanea di terreni e aree necessarie all’esecuzione dei lavori, comprensive degli atti relativi al layout di cantiere, al cronoprogramma, all’immissione in possesso e allo stato di consistenza o fessurativo.