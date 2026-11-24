I militari dei nuclei Carabinieri Forestali di Lucca e Capannori hanno denunciato a piede libero due persone, sorprese a svolgere attività di uccellagione nella piana di Lucca. L’intervento ha consentito di porre sotto sequestro diverse reti di cattura, tese fino a 15 metri di lunghezza, nonché l’attrezzatura impiegata per inanellare in modo fraudolento esemplari adulti.

Contestualmente, i militari hanno sequestrato circa 40 volatili — tra tordi bottacci, tordi sasselli e merli —, sei dei quali sono stati immediatamente reintrodotti in natura, e di avviare le verifiche volte all’affidabilità dei soggetti nell’utilizzo delle armi in ambito venatorio.

L’operazione, condotta grazie alla collaborazione dei volontari della Lav e del Wwf Italia, ha permesso di interrompere la cattura illegale di fauna selvatica destinata a essere utilizzata come richiamo vivo, scongiurando ulteriori sofferenze legate alla detenzione in spazi angusti di esemplari non nati in cattività.