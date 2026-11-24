Lo scontro|
Cronaca/
In ospedale dopo lo scontro in moto contro un furgone a Porcari
24 novembre 2026 | 10:11
Un giovane di 27 anni al San Luca in codice giallo. Rilievi e viabilità a cura dei carabinieri intervenuti sul posto
Mattinata nera sul fronte delle strade della Piana di Lucca.
Un altro incidente ha caratterizzato la mattinata, stavolta sul viale Puccini a Porcari: a scontrarsi un furgoncino e una moto. Ad avere la peggio nello scontro un giovane di 27 anni, in sella alla moto, condotto d’urgenza in ospedale al San Luca in codice di media gravità.
Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro e per individuare eventuali responsabilità, oltre che per la viabilità nei momenti dei soccorsi al ferito.