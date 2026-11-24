“Lucca – dice il sindaco Mario Pardini – perde un maestro. Con la scomparsa di Piero Ricci se ne va una delle figure più amate e riconoscibili della nostra città, un artigiano vero, che ha fatto della sartoria non solo un mestiere, ma un’arte ed un’identità. Per decenni il suo Atelier di via Burlamacchi è stato un punto di riferimento per Lucca: un luogo dove la misura, la cura del dettaglio, la pazienza e la passione si trasformavano in abiti su misura, capaci di vestire anche grandi artisti, senza mai perdere quel legame profondo con la città e con la sua gente. Lo scorso maggio, in piazza Cittadella, aveva festeggiato i cinquant’anni della sua sartoria, con una grande sfilata a tema Puccini e 45 modelle in passerella. È stata la dimostrazione più bella di quanto il suo Atelier fosse entrato nel cuore dei lucchesi. Oggi il suo testimone passa alla figlia Patrizia, che con passione e dedizione porta avanti l’attività del padre. A lei, alla famiglia ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene va l’abbraccio più sincero mio e di tutta l’amministrazione comunale”.