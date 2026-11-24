È stato firmato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che dal 10 al 22 novembre 2026 hanno coinvolto il territorio di 5 province ed in particolare di Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia.

È quanto annunciato questo pomeriggio (24 novembre) dallo stesso Giani a Palazzo Strozzi Sacrati, insieme al direttore della protezione civile e difesa del suolo regionale Giovanni Massini.

Le province di Massa Carrara e Lucca sono state quelle più colpite con la quasi totalità dei Comuni interessati da danni per le intense e prolungate precipitazioni.

Oltre 10 milioni di euro i danni attualmente stimati al patrimonio pubblico essenziale, le somme urgenze, che troveranno copertura con la dichiarazione di stato di emergenza regionale.

Sono state 607 le segnalazioni di criticità per le quali gli interventi sono ancora in corso.

Secondo il presidente Giani: “Stazzema, con il crollo sulla strada provinciale, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e poi ancora Massa con il borgo di Casette, sono tra gli episodi più gravi di questi dodici giorni di novembre. È stato un periodo di maltempo prolungato e continuo in Toscana che ha provocato danni ingenti. Adesso possiamo tracciare un bilancio che ci porta a dichiarare lo stato di emergenza regionale. Ma non solo: crediamo che quello che è avvenuto sul nostro territorio abbia una rilevanza tale perchè possa essere dichiarato anche lo stato di emergenza nazionale”.