Era originario di Piazza al Serchio, in Garfagnana, Tonino Luigi Campoli, l’operaio specializzato di 72 anni morto nel pomeriggio di oggi (24 novembre) all’ospedale policlinico San Martino di Genova dopo essere rimasto gravemente ferito il giorno precedente nel cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, in via Adamoli nel capoluogo ligure. Già pensionato ma tornato a lavorare per mettere a disposizione la propria lunga esperienza tecnica, ricopriva il ruolo di capo piazzale alle dipendenze del consorzio Costruire per Genova.

La tragedia si era consumata nella mattinata di ieri, in un’area strategica del cantiere dove vengono preparati materiali e mezzi destinati poi allo scavo e al rivestimento della galleria. Mentre manovrava un carroponte — macchinario per il quale era regolarmente abilitato — per spostare uno dei grandi blocchi prefabbricati in cemento chiamati in gergo tecnico conci, dal peso di circa dieci tonnellate, l’elemento lo ha improvvisamente colpito e schiacciato sotto gli occhi di diversi colleghi. Soccorso e trasportato d’urgenza al San Martino, dove era stato intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione, il 72enne garfagnino non ce l’ha fatta. In segno di lutto le attività nel cantiere sono state sospese.

Dopo il decesso, la procura di Genova ha modificato l’ipotesi di reato del fascicolo aperto inizialmente per lesioni gravissime, procedendo ora per omicidio colposo. Sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati: il rappresentante legale del consorzio Costruire per Genova, il direttore del cantiere e due delegati alla sicurezza. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo e il procuratore aggiunto Federico Manotti, coordinatore del gruppo di magistrati specializzati negli infortuni sul lavoro, hanno disposto il sequestro del carroponte nominando come consulente tecnico l’ingegnere Marco Sartini per verificare eventuali anomalie del mezzo. Gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno invece ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e ascoltando i testimoni per accertare il rispetto delle procedure, mentre per venerdì (27 novembre) è fissato il conferimento dell’incarico per l’autopsia.

La morte del lavoratore originario di Piazza al Serchio ha subito acceso un duro dibattito sull’età dei lavoratori impiegati in contesti così complessi e rischiosi. In una nota congiunta, i sindacati degli edili Feneal Uil Liguria, Filca Cisl Liguria e Fillea Cgil Genova e Liguria hanno sollevato apertamente il tema: “A quella età bisognerebbe essere in pensione e certamente non esposti a evenienze del genere”, mettendo in discussione l’opportunità di far operare in cantiere un tecnico ultrasettantenne pur a fronte della sua elevata esperienza, e chiedendo al consorzio una verifica immediata sulle condizioni di sicurezza oltre a un rafforzamento dei controlli istituzionali.