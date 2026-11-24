L'intervento|
Cronaca/
Paura per l’incendio di un annesso agricolo a San Marco: sul posto vigili del fuoco e polizia
24 novembre 2026 | 11:12
A destare allarme fra i residenti della zona è stata l’alta colonna di fumo che si è sollevata dalla zona in fiamme
Sono stati attimi di paura ieri a San Marco per l’incendio che ha coinvolto un annesso agricolo adibito a ricovero degli attrezzi.
L’incendio, sulle cui case sono al lavoro i vigili del fuoco, è stato spento rapidamente, ma a destare allarme fra i residenti della zona è stata l’alta colonna di fumo che, complice una siepe nelle vicinanze, si è alzata rapidamente ed è stata visibile a distanza per diverse decine di minuti.
L’intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento non è stato particolarmente complesso. Sul posto anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso.