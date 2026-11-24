Così gli operatori della Mobile si sono appostati nei pressi dell’abitazione e hanno arrestato un giovane

Lei aveva già preparato l’oro da consegnare al sedicente maresciallo. Quando lo ha detto al marito però, lui ha chiamato le forze dell’ordine. E’ così che personale della Squadra Mobile di Lucca ha sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna residente nel territorio lucchese.

La vittima aveva riferito di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si era qualificato come maresciallo dei carabinieri. Nel corso della conversazione, il sedicente militare le aveva raccontato che sua figlia aveva causato un grave incidente stradale in cui era rimasta vittima una bambina. Per queste ragioni ed al fine di evitare l’arresto della ragazza era necessario fornire una garanzia patrimoniale attraverso beni di valore e gioielli.

Alla donna veniva quindi richiesto di raccogliere e preparare oggetti preziosi e denaro contante che sarebbero stati prelevati da personale di fiducia. La vittima aveva pertanto predisposto circa 500 grammi di oggetti in oro, per fortuna avvertendo il marito, che era in casa. Nel frattempo, gli operatori della Squadra Mobile, allertati dalla segnalazione, si sono appostati nei pressi dell’abitazione. Poco dopo, un giovane ragazzo è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione della donna.