Altra perturbazione atlantica in arrivo, con piogge e temporali che interesseranno le aree a nord e ad ovest della regione in particolare dal pomeriggio di domani (25 novembre).

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di domani per le zone di nord-ovest (Lunigiana, Versilia e bacino del Serchio). Ed un altro codice giallo, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti, valido dalle 12 alla mezzanotte di domani per costa e aree occidentali adiacenti.