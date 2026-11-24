Un altro incidente si è verificato questa mattina (24 novembre) all’incrocio ‘dell’osteria’ a Lammari, già teatro ieri sera di uno scontro che ha provocato il ribaltamento di una vettura e il trasporto in ospedale in codice giallo di un 37enne.

Stavolta lo scontro laterale all’incrocio fra via delle Ville e via Lombarda è avvenuto fra una Nissan Micra e una Ford Fiesta, entrambe di colore scuro. L’impatto a portato la Fiesta a scontrarsi contro il muro di un edificio sull’incrocio. Tanti i danni alle vetture (in una è scoppiato anche l’airbag lato conducente) ma fortunatamente nessun ferito grave.