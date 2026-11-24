Incroci pericolosi|
Un altro scontro a Lammari all’incrocio dell’osteria: solo danni alle vetture
Sul posto carabinieri e polizia locale per i rilievi dell’incidente, a poche ore dal ribaltamento di una vettura a seguito di uno scontro
Un altro incidente si è verificato questa mattina (24 novembre) all’incrocio ‘dell’osteria’ a Lammari, già teatro ieri sera di uno scontro che ha provocato il ribaltamento di una vettura e il trasporto in ospedale in codice giallo di un 37enne.
Stavolta lo scontro laterale all’incrocio fra via delle Ville e via Lombarda è avvenuto fra una Nissan Micra e una Ford Fiesta, entrambe di colore scuro. L’impatto a portato la Fiesta a scontrarsi contro il muro di un edificio sull’incrocio. Tanti i danni alle vetture (in una è scoppiato anche l’airbag lato conducente) ma fortunatamente nessun ferito grave.
Per i rilievi e la viabilità sul posto sia i carabinieri sia una pattuglia della polizia locale.