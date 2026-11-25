Dopo la macchina che decide di attraversare i prati degli spalti, un nuovo video evidenzia un’altra criticità sulle vie cittadine. Alcune auto sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza mentre transitano sul viale di circonvallazione contromano.

Le immagini immortalano un’auto che percorre la strada in senso contrario proprio in corrispondenza della curva nei pressi parcheggio Palatucci. Per fortuna le altre macchine e anche una bici, si accorgono della situazione e riescono a scansare il veicolo contromano, che prosegue la sua strada.

Nel secondo video un’altra macchina dopo aver fatto inversione a U sul viale si rende conto della situazione e si infila nel parcheggio del negozio Arcaplanet, per rimettersi nella giusta direzione

In tutti e due i casi per fortuna non ci sono state conseguenze. È possibile che molte persone che escono dalle attività commerciali della zona non prestino attenzione ed escano svoltando a destra ed imboccando la strada nel verso sbagliato. Un errore che perlpotrebbe costare caro anche agli altri