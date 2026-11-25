Gli agenti della Polizia di Stato hanno arresta un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante attività di controllo del territorio predisposta dalla Polizia di Stato a Viareggio infatti, sotto il coordinamento della dirigente Maria Teresa Canessa, nella serata di ieri 24 novembre il personale della Squadra Anticrimine, operando in sinergia con gli agenti della Volante del commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio, ha fermato il 36enne nei pressi di piazza Dante, area oggetto di mirate verifiche nell’ambito dei servizi predisposti per garantire sicurezza e decoro urbano.

Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 25 involucri in cellophane di colore bianco, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 18,9 grammi lordi, già suddivisi e verosimilmente pronti per la cessione al dettaglio. Nel corso del medesimo controllo è stata inoltre rinvenuta e sequestrata la somma di 135 euro in banconote di vario taglio, ritenuta probabile provento dell’attività illecita.

Alla luce del primo riscontro positivo e degli elementi raccolti su strada, gli investigatori hanno esteso gli accertamenti al domicilio dell’uomo, situato nella zona della stazione vecchia di Viareggio. L’attività di perquisizione domiciliare, eseguita dagli operatori, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un ulteriore involucro compatto (“sasso”) di cocaina del peso di 81,9 grammi lordi, portando così il quantitativo complessivo della droga sequestrata a oltre 100 grammi lordi (100,8 grammi).