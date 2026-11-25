La perquisizione estesa a un locale nella disponibilità dell’uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare alcuni grammi di altre sostanze, oltre a un bilancino di precisione

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato un 51enne residente in Garfagnana ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L‘uomo è stato fermato durante un posto di controllo: la perquisizione veicolare e personale ha permesso di trovare alcune dosi di stupefacente che egli portava con sé, spingendo i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione, estesa a un altro locale nella disponibilità dell’uomo, ha consentito di rinvenire e sequestrare alcuni grammi di cocaina, una ventina di grammi di hashish e poco più di 100 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e al materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, il 51enne è stato presentato davanti al Tribunale di Lucca per il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto e il difensore ha chiesto i termini a difesa.