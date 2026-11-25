Dovrà risarcire oltre 437mila euro agli acquirenti la venditrice di un complesso immobiliare di pregio sulle colline di Lucca, comprato nel giugno 2019 per 5,7 milioni di euro con una frana attiva sul terreno attraversato dalla strada di accesso che era stata minimizzata e presentata come un problema già risolto. È quanto stabilito dal tribunale civile di Lucca, in persona del giudice Giacomo Lucente, che ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria per dolo incidente avanzata dai due compratori, condannando la parte venditrice anche al rimborso di quasi 31mila euro per l’accertamento tecnico preventivo e al pagamento del 90 per cento delle spese di lite.

La vicenda ruota attorno alla compravendita stipulata il 17 giugno 2019 di una proprietà composta da un fabbricato bifamiliare con abitazione principale e casa dei casieri, una casa degli ospiti e un terreno collinare. Dopo l’acquisto, i nuovi proprietari avevano riscontrato sia un rilevante movimento franoso lungo l’area attraversata dal vialetto di ingresso tra il cancello e l’abitazione principale, sia infiltrazioni d’acqua dai tetti degli edifici. Da qui l’avvio prima di un accertamento tecnico preventivo e poi della causa civile con la richiesta di circa 494mila euro di danni, sostenendo che la venditrice fosse pienamente consapevole dei problemi e li avesse dolosamente mascherati prima del rogito.

Nel corso del giudizio — segnato anche dall’acquisizione di una relazione geologica dell’agosto 2018 e dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio — il giudice ha ricostruito con precisione il quadro legato alla frana: un fenomeno largo fino a 23 metri e lungo 94, a cinematica lenta e intermittente ma tuttora attivo e ad elevata pericolosità, già esistente ben prima del 2019 e riacutizzatosi con le piogge del maggio 2018. Secondo quanto emerso dagli atti, la venditrice non solo conosceva il dissesto e aveva già fatto valutare un preventivo prima di ottenere una relazione geologica, ma durante le trattative aveva riferito al tecnico degli acquirenti che si trattava di un episodio circoscritto e accidentale dovuto ai lavori del vicino parcheggio del cimitero, ormai superato grazie a interventi definitivi. Una versione smentita sia dalla relazione del geologo del 2018 sia dal consulente nominato dal tribunale, che hanno invece ricondotto la frana all’assetto geologico del versante e alla circolazione delle acque nel terreno, accertando inoltre che non erano mai state eseguite opere di sostegno o drenaggio profondo, ma soltanto rimodellamenti superficiali della strada.

Per il tribunale si è trattato dunque di un vero e proprio dolo incidente: con dichiarazioni ritenute non veritiere, si legge in sentenza, la venditrice avrebbe occultato la reale portata e l’attualità di una frana che non era riconoscibile con l’ordinaria diligenza né risultava censita nelle carte comunali o dell’autorità di bacino, inducendo gli acquirenti a concludere l’affare a condizioni economiche più gravose rispetto a quelle che avrebbero negoziato se fossero stati correttamente informati.

Respinta invece la parte della richiesta relativa alle infiltrazioni nei tetti del fabbricato bifamiliare e della casa degli ospiti: secondo il giudice, tali problematiche — legate anche alla manutenzione e a difetti costruttivi o di impermeabilizzazione rilevabili dai tecnici incaricati dagli acquirenti durante i sopralluoghi — non costituivano vizi occulti e non erano comunque databili con certezza a prima della vendita.