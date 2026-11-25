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Pala in fiamme nella cava di Colubraia, Puglia: “Il Comune si costituirà parte civile”
Il sindaco racconta l’atto vandalico e sospetta di un tentativo di sabotaggio dell’attività estrattiva
Sono saliti fino alla cava di Colubraia, sul versante del monte Sumbra a Vagli e hanno dato fuoco a un grosso mezzo meccanico. Niente altro, a quanto racconta il sindaco Mario Puglia. Un atto di protesta forse quindi, o solo un (costoso) dispetto, messo in atto nella notte tra lunedì e martedì.
La pala meccanica distrutta dalle fiamme costa più di 500mila euro. Il danno è stato scoperto la mattina, con gli operai arrivati per il lavoro. Per il sindaco, si tratta di un sabotaggio, figlio dell’idea che le cave siano un problema. “A Vagli Sotto – spiega però Puglia – nel giro di qualche mese i sabotatori saranno assicurati all’autorità giudiziaria. I lavoratori lapidei e le attrezzature costose che gli consentono di svolgere il lavoro di cavatori devono come in tutte le attività lavorative essere preservate da sabotatori. Il Comune di Vagli si costituirà parte civile”.