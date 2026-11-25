Tra psicosi, colpi tentati e furti messi a segno c’è una parte della Piana di Lucca che vive con il timore di ritrovarsi i ladri in casa. Ogni giorno le chat di controllo del vicinato si riempiono di segnalazioni, avvistamenti notturni e richieste di attenzione tra Lucca e Capannori, dove la pressione dei malviventi si sta facendo sentire con episodi ravvicinati che hanno spinto polizia e carabinieri a mantenere alta l’allerta sul territorio.

A raccontare il clima di tensione sono prima di tutto i residenti, tra chi ha visto sfumare l’intrusione per un soffio e chi invece si è ritrovato l’abitazione violata nel giro di pochi minuti. A Lammari, nella notte tra venerdì e sabato, i ladri hanno preso di mira un’abitazione passando dal cancello che dà sui campi e rompendo la toppa della porta, ma senza riuscire a entrare grazie ai chiavacci chiusi dall’interno. Nella stessa casa la paura è tornata la notte successiva, intorno all’una, quando l’abbaiare del cane ha richiamato l’attenzione sui tre fischi uditi provenire proprio dal campo adiacente, circostanza poi denunciata ai carabinieri di Lammari.

Solo un segnale della tanta paura dei cittadini sulla possibilità di ladri in azione, come emerge anche da allarmi lanciati sulle pagine dei social network.

Un copione simile si è ripetuto nella zona di San Cassiano a Vico, nell’area di via dei Cecchetti vicino alla scuola elementare, dove nella giornata di domenica qualcuno ha tentato di arrampicarsi lungo una grondaia per raggiungere l’abitazione: la canala si è però staccata sotto il peso, costringendo i malviventi alla fuga attraverso i campi e facendo scattare una nuova segnalazione ai carabinieri.

Accanto ai tentativi andati a vuoto non mancano però i colpi portati a termine. Segnalazioni sempre da San Cassiano arrivano dalla zona della gelateria Angiolino, così come da Lammari dove l’allerta è massima.

Particolarmente eclatante, nella Piana, è il furto messo a segno in un appartamento situato proprio sopra una filiale bancaria: nonostante la presenza delle telecamere di sorveglianza e dell’illuminazione legate all’istituto di credito, i malviventi sono riusciti a introdursi nell’abitazione e a portare via 15mila euro in contanti. In un altro episodio, i ladri hanno invece colpito una casa da cui la proprietaria stava traslocando, rovistando tra gli scatoloni e gli imballaggi già pronti.

A preoccupare maggiormente i cittadini è la spregiudicatezza delle bande in azione, che non esiterebbero a entrare in azione anche in pieno giorno o quando i proprietari si trovano all’interno delle abitazioni.