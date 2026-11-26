Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da una cittadina, assistita dall’avvocato Giovanni Bianchini, riformando la precedente sentenza del Tar della Toscana e annullando così il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso nel luglio 2022 dal prefetto di Lucca.

La vicenda giudiziaria nasce dall’intervento inibitorio adottato dalla prefettura lucchese a seguito di un episodio avvenuto nel dicembre 2021. In quell’occasione i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione della donna, dove un suo familiare, non convivente, aveva dato in escandescenze compiendo gesti autolesionistici legati a una delusione sentimentale. Sulla base della segnalazione dei militari, l’amministrazione aveva ritenuto sussistente un pericolo di abuso delle armi — che la ricorrente aveva ereditato dopo una prematura scomparsa — disponendone il divieto di detenzione, decisione inizialmente confermata dai giudici amministrativi regionali.

I magistrati della terza sezione del Consiglio di Stato hanno invece ribaltato il verdetto di primo grado, pur ribadendo il principio generale secondo cui l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità preventiva e può vietare la detenzione di armi anche quando il rischio provenga dal contesto socio-familiare del titolare. Nel caso specifico, tuttavia, l’istruttoria della prefettura è stata giudicata carente e inidonea a dimostrare un reale pericolo oggettivo.

Nella sentenza pubblicata il 20 novembre 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato quattro punti decisivi che smontano l’impianto accusatorio dell’amministrazione. Innanzitutto, durante l’episodio del 2021 le armi non erano state minimamente utilizzate né c’era stato alcun tentativo di prenderle. Inoltre, il parente protagonista del gesto non conviveva con la proprietaria delle armi, trovandosi in quella casa solo occasionalmente, e dagli atti non risultava alcuna patologia psichica a suo carico, ma soltanto una crisi emotiva isolata. Infine, la prefettura non aveva mosso alcun rilievo sulle modalità di custodia adottate dalla donna, non dimostrando in alcun modo che l’ospite potesse accedere concretamente alle armi custodite nell’abitazione.