Una riflessione amara, carica di rabbia e sconforto, che arriva nella notte dopo l’ennesima tragedia consumata a pochi chilometri di distanza e a sole ventiquattro ore dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A affidare ai propri canali social un lungo messaggio dopo l’uccisione di Miruna, la giovane di 24 anni residente a Lammari assassinata dal compagno a Ponte Buggianese, è la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio, che richiama la politica, le istituzioni e l’intera comunità a un’assunzione immediata di responsabilità.

“Difficile prendere sonno stanotte, difficile fermare i pensieri. Oggi una giovane donna è morta. Si chiamava Miruna, aveva 24 anni, viveva a Lammari, frequentava i nostri paesi, le nostre scuole, i nostri luoghi di lavoro. È una vittima di femminicidio. L’ennesimo. Un ragazzo, il suo ex compagno, l’ha uccisa. Un delitto consumato il giorno successivo alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne – scrive la prima cittadina di Altopascio – Ma cosa ancora non è chiaro? Cosa ancora manca nel lavoro che stiamo facendo? Di fronte a questi fatti agghiaccianti, l’omicidio della vittima, il suicidio dell’omicida, tra l’altro dallo stesso viadotto teatro di un recentissimo femminicidio, la rabbia prende il sopravvento insieme allo sconforto. Vicino a noi, tra noi. In una faccia, in un volto che sembra uno dei tanti c’era questa ragazza. E c’era anche questo ragazzo, il suo assassino”.

Nel suo intervento D’Ambrosio allarga lo sguardo al dibattito nazionale e alle risorse necessarie per contrastare la violenza di genere, richiamando quanto emerso all’assemblea dell’Anci e respingendo ogni tentativo di ridimensionare la portata specifica del fenomeno. “Cosa manca? Cosa dobbiamo fare? Agire, non rimanere fermi, non perdere tempo. Ieri la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, aprendo l’assemblea nazionale dei comuni italiani ha chiesto al governo stabilità delle risorse per le case rifugio per donne e per la prevenzione dei femminicidi. Un’azione forte e nazionale deve prendere piede, deve accadere, e con coraggio dobbiamo contrastare chi rilancia – e di fatto sdogana – le posizioni di coloro che, nella sostanza, sostengono che il reato di femminicidio vada abolito”.

“Cosa ancora non è chiaro nel fatto che l’omicidio domestico, all’interno di un nucleo familiare, nella stragrande maggioranza con vittime di sesso femminile, è un problema sociale, prima ancora che giuridico? – prosegue la sindaca – Riconoscere questo tipo di violenza, la sua specificità, significa poter dare seguito a tutte le azioni culturali, sociali ed economiche di prevenzione e di contrasto a questa stessa violenza: non possiamo continuare a piangere donne uccise. Non possiamo fare finta di niente, contando anno dopo anno il numero dei femminicidi. Dobbiamo intervenire sulla cultura, sull’educazione dei giovani e degli adulti, sul linguaggio, sulla prevenzione intesa anche come capacità di riconoscere i segnali che devono far accendere tutte le spie possibili, prima che sia tardi. Dobbiamo farlo tutti, dobbiamo farlo ora”.