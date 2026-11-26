Si aggiungono anche le voci delle organizzazioni sindacali al cordoglio e alla mobilitazione civile per il femminicidio di Ionela Miruna Garneata, la giovane di appena 24 anni uccisa nella mattinata di oggi (26 novembre) a Ponte Buggianese dal compagno venticinquenne Andrea Nardini, poi toltosi la vita gettandosi dal viadotto Lora dell’A1 a Barberino del Mugello.

In una nota congiunta diffusa da Cgil Firenze, Cisl Firenze-Prato e Uil Toscana, i sindacati definiscono l’accaduto “una ferita profonda e inaccettabile per tutte le nostre comunità”, sottolineando con amarezza come il dramma si sia consumato a poche ore di distanza dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e sullo stesso cavalcavia autostradale dove lo scorso 3 settembre aveva perso la vita Lorena Isceri. A colpire particolarmente le sigle confederali è la giovanissima età dei due ragazzi, appena affacciati alla vita adulta, a dimostrazione del fatto che la cultura del possesso e l’incapacità di accettare la libertà altrui non appartengono affatto a un passato superato, ma restano profondamente radicate anche tra le nuove generazioni.

Pur esprimendo piena vicinanza ai familiari della vittima e all’intera cittadinanza colpita dal lutto, Cgil, Cisl e Uil avvertono che il dolore e l’indignazione non possono più bastare. Per scardinare sul nascere stereotipi e dinamiche di sopraffazione, i sindacati chiedono di introdurre in modo strutturale e obbligatorio l’educazione all’affettività, al rispetto e alla parità nelle scuole di ogni ordine e grado. Al contempo, la nota evidenzia come il cambiamento culturale non possa essere delegato esclusivamente ai giovani: occorrono infatti percorsi capillari di formazione, ascolto e sensibilizzazione negli ambienti di lavoro, nei luoghi di aggregazione, nelle famiglie e nelle istituzioni, affiancati da un sostegno concreto ai centri antiviolenza e alle reti territoriali di protezione.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della polizia e della polizia scientifica nell’abitazione di via Roma a Ponte Buggianese, dove il 25enne, impiegato in un’azienda cartaria della zona e privo di denunce pregresse a suo carico, avrebbe colpito mortalmente la fidanzata con un corpo contundente non ancora ritrovato prima di chiamare il 112 intorno alle 8,30 per confessare il delitto. Subito dopo il giovane aveva percorso circa settanta chilometri a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta blu fino al viadotto mugellano, dando fuoco alla vettura e a se stesso prima di lanciarsi nel vuoto davanti agli automobilisti in transito, causando la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire i rilievi e il recupero della salma.