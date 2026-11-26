“Ogni volta che una donna viene uccisa perché un uomo non accetta la sua libertà, le sue scelte o la fine di una relazione, siamo davanti a un fallimento e una sconfitta che riguarda tutta la società. Non possiamo limitarci allo sgomento e alla condanna, pur necessari: non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare a lavorare sulle cause profonde della violenza, sui modelli culturali che alimentano il possesso e il controllo e sull’incapacità di riconoscere l’altra persona come libera e autonoma”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, dopo la notizia di un’altra donna uccisa in Toscana.

“Proprio ieri, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – prosegue la presidente -, durante il convegno organizzato dall’Ordine degli psicologi della Toscana, riflettevamo sulla necessità di distinguere il conflitto dalla violenza. Il conflitto appartiene alla fisiologia delle relazioni umane, la violenza è una scelta che implica sopraffazione e negazione della libertà dell’altro. Mentre eravamo impegnati a condividere conoscenze e strumenti di prevenzione, a distanza di poche ore e a pochi chilometri da noi si consumava l’ennesimo efferato femminicidio”.

“È agghiacciante – sottolinea Gulino – non saprei quale altra parola usare. Lo sgomento è molto forte: un’altra uccisione, un’altra vita, un’altra donna”.

“Il ripetersi di omicidi così efferati – continua la presidente –, anche a distanza di poco tempo e in territori vicini, ci ricorda che la prevenzione è un obbligo, deve essere un impegno quotidiano, che coinvolga famiglie, scuole, istituzioni e comunità. Dobbiamo educare al rispetto, alla parità, alla capacità di riconoscere e gestire le emozioni, anche quelle più difficili come la rabbia, la gelosia, la frustrazione e il rifiuto”.