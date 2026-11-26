Ionela Miruna Garneata non sarà dimenticata . Questo è un dato certo.

E non sono passate neanche 12 ore dall’ora presunta del suo assassinio, per mano del suo compagno, il 25enne Andrea Nardini, che già le associazioni che lottano contro la violenza di genere si sono organizzate per una marcia contro ogni femminicidio in piazza a Pistoia. Un flash mob in piena regola per non dimenticare e per denunciare il patriarcato.