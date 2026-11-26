La manifestazione|
“Ionela è viva e lotta insieme a noi”: flash mob di ‘Non una di meno’ a Pistoia
L’associazione che lotta contro la violenza di genere e il patriarcato scende in piazza a meno di 12 ore dal femminicidio
Ionela Miruna Garneata non sarà dimenticata. Questo è un dato certo.
E non sono passate neanche 12 ore dall’ora presunta del suo assassinio, per mano del suo compagno, il 25enne Andrea Nardini, che già le associazioni che lottano contro la violenza di genere si sono organizzate per una marcia contro ogni femminicidio in piazza a Pistoia. Un flash mob in piena regola per non dimenticare e per denunciare il patriarcato.
“Per Ionela, per tutt3. Rivendichiamo futuro, ci vogliamo viv3”, recita lo striscione in cima alla fila delle manifestanti che hanno poi recitato gli slogan propri dell’associazione femminista Non una di meno. Che hanno scandito anche le parole: “Ionela è viva e lotta insieme a noi”.