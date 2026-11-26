La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Provincia di Lucca ed ex Asl 6. In primo grado la richiesta non era stata accolta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata l’11 novembre, ha respinto i ricorsi della Provincia di Lucca e della Gestione liquidatoria dell’ex Usl 6, confermando agli eredi di un lavoratore morto di mesotelioma pleurico un risarcimento di circa 60mila euro per il danno subito dalla vittima, oltre alle spese mediche. Una vittoria arrivata dopo un lungo percorso giudiziario: in primo grado la richiesta era stata infatti respinta.

Per circa 15 anni l’uomo aveva lavorato alla centrale termica di una struttura ospedaliera lucchese, a contatto con materiali contenenti amianto durante la manutenzione dell’impianto, senza adeguate protezioni.

Nel 2019 il tribunale di Lucca aveva respinto la domanda risarcitoria. I parenti avevano deciso di non arrendersi, affidando il giudizio di appello all’avvocatessa Elisa Ferrarello che così commenta: “Purtroppo, dopo una prima sconfitta giudiziaria, molti non trovano più la forza di andare avanti. La fiducia che questa famiglia ha riposto in me e l’essere riuscita a ribaltare la sentenza, ottenendo oggi la conferma della Cassazione, mi ripagano di ogni fatica”.

Nel 2021 la Corte d’Appello di Firenze aveva ribaltato la decisione grazie anche a una nuova consulenza tecnica d’ufficio e al contributo dei consulenti di parte. Già negli anni Sessanta erano infatti disponibili misure di protezione individuale e ambientale che avrebbero ridotto significativamente il rischio.

“Tra le categorie storicamente a rischio per l’amianto vi sono gli addetti alla conduzione e alla manutenzione delle centrali termiche. Un pericolo che ha interessato non solo le strutture ospedaliere, ma anche comparti industriali come il tessile, il cartario, il chimico e il siderurgico, particolarmente significativi in Toscana”, sottolinea l’avvocatessa Elisa Ferrarello. Situazioni documentate anche dall’ottavo rapporto ReNaM dell’Inail.

Il lavoratore era entrato in contatto con l’amianto anche in altri contesti: secondo i periti, quello ospedaliero aveva inciso per circa il 34% sul rischio complessivo. Per la Cassazione, però, ai fini della responsabilità del datore di lavoro non serve che sia la causa esclusiva o prevalente: basta una concausa efficiente, riconducibile all’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza.