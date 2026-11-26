La fotografia di Miruna che da questa mattina (26 novembre) accompagna la notizia della sua morte custodisce il ricordo di una giornata felice. Quella della conquista della patente, di una pizza mangiata insieme, di un piccolo traguardo di indipendenza da festeggiare. A scattarla era stata Deborah Pasquini, titolare della caffetteria Bon Bon di Porcari, che conosceva quella ragazza da quando era poco più che una bambina. Oggi quella stessa immagine racconta un dolore per il quale fatica a trovare le parole.

Ionela Miruna Garneata, 24 anni, è stata uccisa nell’abitazione di Ponte Buggianese dove viveva con il compagno. La giovane aveva frequentato l’istituto Benedetti di Porcari e lavorava per un’agenzia immobiliare nella zona di Altopascio.

Proprio di fronte all’Itet Benedetti, che occupa parte del complesso del Cavanis, c’è la caffetteria di Deborah. Un piccolo osservatorio sulla vita di generazioni di adolescenti, fatto di colazioni prima delle lezioni, merende, attese dell’autobus e confidenze. È qui che, negli anni, tra le due era nato un rapporto speciale, sopravvissuto alla fine della scuola e all’ingresso di Miruna nella vita adulta.

“Miruna era una ragazza bellissima, alta, con un fisico da modella, ma soprattutto era di una gentilezza e di una generosità straordinarie. Aveva le idee chiare, era determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Ho avuto la fortuna di vederla crescere. La fotografia che oggi tutti stanno condividendo l’ho scattata io, la sera in cui aveva preso la patente: eravamo andate a festeggiare mangiando una pizza a San Concordio. Tra noi si era creato un legame profondo, per me era come una figliola. Mi raccontava della sua vita, si confidava con me. Quando veniva a trovarmi, capitava persino che si mettesse ad aiutarmi a sparecchiare i tavolini, spontaneamente, con quella generosità che le apparteneva”.

Le visite non erano finite con il diploma. Anche dopo essersi trasferita a Ponte Buggianese, Miruna continuava a ritagliarsi del tempo per passare da Deborah. Lavorando ad Altopascio, allungava un po’ la strada per tornare in quel luogo familiare, per un saluto o per raccontarle qualcosa di sé. “Era un angelo, una creatura meravigliosa. E lui me l’ha ammazzata. Era la mia cocchina“, dice oggi Deborah, profondamente scossa.

Accanto ai ricordi più cari, in queste ore riaffiorano anche quelli che negli anni avevano alimentato la sua preoccupazione. Episodi di controllo che, nel racconto della donna, risalirebbero già al periodo delle scuole superiori. Miruna aveva soltanto 17 anni quando era iniziata quella relazione.

“C’erano comportamenti che mi preoccupavano già quando frequentava le superiori. Lui si faceva prestare le automobili dagli amici e passava davanti alla caffetteria per controllare come fosse vestita, senza farsi riconoscere. Miruna prendeva l’autobus proprio davanti al mio locale. Anche quella sera in pizzeria, quando festeggiammo la patente, ricordo che continuava a passare per controllarla. Eppure era in compagnia di una donna che per giunta, per età, avrebbe potuto essere sua madre“.

Deborah racconta di aver cercato più volte di mettere in guardia la ragazza, di averle parlato della differenza tra l’amore e il controllo, di averla incoraggiata a immaginare per sé una vita diversa. “Le manifestavo apertamente le mie preoccupazioni. Le dicevo che quella possessività non era una dimostrazione d’amore, che ritenevo pericoloso il suo modo di comportarsi. Miruna aveva anche tentato di interrompere la relazione, ma lui piangeva, la supplicava di non lasciarlo, tornava da lei con mazzi di fiori. Le dicevo che aveva vent’anni, che era giovane e bellissima, che aveva tutto il diritto di fare le proprie esperienze. Lei, però, aveva una straordinaria serietà per la sua età. Aveva valori profondi, desiderava una casa, una famiglia. Credeva nella possibilità di costruire qualcosa di duraturo insieme a un’altra persona”.

Figlia di madre romena e di padre russo, secondo quanto riferisce Deborah, Miruna era cresciuta con la mamma, con la quale aveva vissuto prima di andare a convivere con il compagno. Aveva studiato, trovato un lavoro e coltivava il desiderio di costruirsi una famiglia. Nel racconto della titolare della caffetteria, però, la possessività del fidanzato sarebbe stata una presenza costante nella sua quotidianità.

“In lui riconoscevo atteggiamenti manipolatori. Fin dall’inizio della loro relazione cercava di conquistarla e di trattenerla attraverso regali importanti: abiti firmati, gioielli. Il controllo arrivava a livelli che trovavo inquietanti. Mi raccontava che le annusava persino i vestiti per capire se fosse stata vicina a un altro uomo. A volte cercavo di metterla in guardia ricorrendo all’ironia. Le dicevo: ‘Miruna, così finisci al telegiornale. È tutto too much, devi venire via’. Erano parole dettate dalla preoccupazione e che oggi assumono un significato terribile. Ripensarci fa un male indescrivibile. Mi sento svuotata. Ma so che la responsabilità della violenza appartiene esclusivamente a chi la esercita“.

Per Porcari è un nuovo dolore in un anno particolarmente difficile. Il 4 febbraio la comunità aveva pianto Xhesika Kola, la studentessa di 15 anni morta per un’intossicazione da monossido di carbonio nella sua abitazione a Rughi. Il 28 aprile era arrivata la notizia della morte di Chloe, appena 11 anni. Vicende profondamente diverse, accomunate dal dolore di una comunità che si è ritrovata a salutare vite giovanissime.

“Le conoscevo tutte. Questo è il bar degli studenti, delle colazioni prima di entrare a scuola, delle merende. Sono ragazze che ho visto crescere, che ho imparato a conoscere e alle quali mi sono affezionata. Per me sono tutte figliole. È stato un anno dolorosissimo“.