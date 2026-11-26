“Ho ammazzato la mia ragazza e adesso mi ammazzo io”. È con queste parole agghiaccianti, pronunciate al telefono con l’operatore del 112 quando si trovava già in viaggio sull’autostrada A1, che Andrea Nardini, 25 anni, ha annunciato il drammatico epilogo del femminicidio compiuto nella mattinata di oggi (26 novembre) a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Una telefonata partita circa un’ora dopo aver imboccato il casello autostradale, subito prima di fermare la sua Alfa Romeo Giulietta blu nella corsia di sorpasso del viadotto Lora, a Barberino del Mugello, dare fuoco all’auto e a se stesso e lanciarsi nel vuoto nello stesso punto in cui lo scorso 3 settembre morì Lorena Isceri.

A perdere la vita nella villetta di via Roma a Ponte Buggianese, dove i due giovani convivevano al piano superiore mentre i nonni di lui abitano al piano terra, è stata Ionela Miruna Garneata, 24 anni, originaria di Galati, in Romania, ma profondamente legata alla Piana di Lucca, dove era cresciuta, dopo il suo arrivo nel 2017, e aveva studiato e dove risultata ancora formalmente residente, a Capannori nel paese di Lammari. Dopo aver frequentato la scuola media Carlo Piaggia, aveva proseguito gli studi superiori tra l’Isi Machiavelli di Lucca, quindi al Majorana di Capannori e infine all’Itcg Benedetti di Porcari, lavorando poi in un’agenzia immobiliare della zona. Anche Nardini gravitava lavorativamente nella Piana lucchese, essendo impiegato, anche con turni di notte, in una cartiera del territorio.

I due ragazzi stavano insieme da diversi anni e convivevano nella villetta di via Roma, al piano di sopra della casa dei nonni di lui, dal 2022, essendosi conosciuti da giovanissimi. Sugli atti delle forze dell’ordine non risultavano denunce pregresse. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal pubblico ministero di turno di Pistoia in stretto raccordo con la procura di Firenze competente per gli accertamenti sul suicidio, il delitto si è consumato all’interno dell’abitazione di via Roma, dove alcuni vicini avevano notato l’auto del venticinquenne parcheggiata nel vialetto fino alle 8.15. Nell’appartamento, dove sono stati effettuati i rilievi della polizia scientifica, gli agenti hanno trovato il corpo della 24enne con segni di colluttazione e numerose tracce di sangue: l’uomo l’avrebbe colpita mortalmente con un corpo contundente non ancora ritrovato, mentre durante i controlli nell’immobile sono stati sequestrati a scopo precauzionale alcuni fucili.

Dopo l’omicidio, Nardini si è messo alla guida percorrendo circa settanta chilometri fino all’Appennino mugellano. La chiamata al numero unico di emergenza, intorno alle 8.30, ha preceduto di pochi istanti il gesto estremo sul cavalcavia Lora, dove la vettura incendiata lasciata in corsia di sorpasso ha rischiato di provocare un grave incidente tra gli automobilisti in transito, i quali hanno a loro volta allertato i soccorsi provocando la temporanea chiusura del tratto autostradale verso Bologna.

La notizia ha gettato nello sconforto le comunità tra la Valdinievole e la Piana di Lucca. La madre del venticinquenne, Sonia Grossi, volontaria della locale Pubblica Assistenza, ha chiesto ai cronisti di rispettare il dolore familiare, mentre un amico d’infanzia ha ricordato Nardini come un ragazzo molto riservato e schivo. Sul fronte istituzionale e sociale si sono levate ferme voci di condanna, a poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: dal vescovo di Pescia e Pistoia, monsignor Augusto Mascagna, che ha parlato di un “venerdì santo dei femminicidi” invocando una scossa delle coscienze, fino a Cgil Firenze, Cisl Firenze-Prato e Uil Toscana, che hanno chiesto l’introduzione strutturale e obbligatoria dell’educazione all’affettività nelle scuole di ogni ordine e grado per sradicare alla radice la cultura del possesso anche tra i giovanissimi.

Sul tema anche il deputato Pd, Marco Furfaro: “Non abbiamo fatto nemmeno in tempo a voltare la pagina del calendario del 25 novembre.

E sapete cosa è successo ieri, proprio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla Camera dei deputati? È successo che la destra di governo ha avuto il coraggio di votare a favore di alcuni punti della mozione del partito di Vannacci, quello che da mesi conduce una battaglia contro il reato di femminicidio, per ricondurre la violenza sulle donne a una generica forma di violenza. Proprio ieri, per ricordarci quanto hanno a cuore le donne. Ma cosa deve ancora accadere in questo paese perché si riconosca fino in fondo che abbiamo un problema enorme con la cultura del possesso, del controllo, con uomini cresciuti nella convinzione di poter disporre della vita e della libertà delle donne?”.

“Quante altre ragazze e donne dobbiamo piangere prima di introdurre seriamente l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, di finanziare adeguatamente i centri antiviolenza, di garantire l’indipendenza economica alle donne che vogliono sottrarsi a una relazione violenta?

Questa mattina ho sentito il sindaco di Ponte Buggianese per esprimergli la mia vicinanza e far arrivare un abbraccio a tutta la comunità, sconvolta da questa tragedia. Ai familiari e a tutte le persone che volevano bene a Ionela va il mio pensiero più affettuoso. Continueremo a batterci, in Parlamento e fuori, perché nessuna donna debba più avere paura dell’uomo che dice di amarla. Perché ogni donna sia libera di scegliere chi amare, chi lasciare, come vivere. E perché quella libertà non le costi mai più la vita”.

Ha parlato anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro. “È con sgomento e profondo dolore che apprendo la notizia dell’ennesimo femminicidio, avvenuto a Ponte Buggianese, all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il femminicidio di Lorena Isceri, il 3 settembre scorso, è ancora una ferita aperta per tutta la nostra comunità e lo rimarrà per sempre. Oggi, in quello stesso luogo, si è consumato l’epilogo di un altro dramma che colpisce profondamente le nostre comunità”.

“Di fronte a questa emergenza abbiamo bisogno di compiere passi avanti, non passi indietro – prosegue – come purtroppo è accaduto ieri in Parlamento. Dobbiamo rafforzare gli strumenti di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne, senza mai perdere di vista la specificità della violenza di genere e le sue radici culturali, a partire dall’importanza dell’educazione nelle scuole. Per questo è necessario accompagnare le bambine e i bambini, fin dai primi anni di vita, nella costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco, sulla parità, sul riconoscimento delle differenze e della libertà dell’altro”.