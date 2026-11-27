Femminicidio a Ponte Buggianese, indagano due diverse procure.

A Pistoia è infatti aperto il fascicolo sulla uccisione con un manubrio da palestra di Ionela Miruna Garneata ed è coordinato dal procuratore facente funzioni Giuseppe Grieco, mentre a Firenze si tengono gli accertamenti sul suicidio dell’omicida Andrea Nardini e sono seguiti dal pubblico ministero Antonio Natale. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione, individuare con certezza l’oggetto impiegato per colpire la giovane e comprendere che cosa abbia spinto il 25enne a trasformare una possibile decisione sentimentale in una violenza mortale.

Tra le piste al vaglio degli investigatori c’è proprio la fine del rapporto tra i due: secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe deciso di interrompere la relazione, una scelta che ha portato Nardini all’omicidio. Restano da verificare eventuali contrasti, minacce o episodi di sopraffazione maturati nei giorni precedenti, mentre finora non risultano né precedenti interventi delle forze dell’ordine né denunce per violenze all’interno della coppia.

Quello della mattina del 26 novembre è stato l’epilogo drammatico di una storia nata durante l’adolescenza e proseguita per circa sei anni sotto lo stesso tetto, a partire dal periodo della pandemia, quando le restrizioni rendevano più difficili gli incontri e i due avevano scelto di andare a convivere nella casa di famiglia di lui, in via Roma. Lei, originaria della Romania e cresciuta a Lammari, nel comune di Capannori, insieme alla madre e a un fratello più piccolo, aveva studiato da ragioniera e lavorava prima in un’agenzia immobiliare ad Altopascio quindi in un’azienda di logistica, pur mantenendo la residenza nella località d’origine. Lui, diplomato all’istituto Marchi di Pescia, aveva lavorato in diverse realtà cartarie della zona, fino all’ultimo impiego alla Sofidel di Porcari, terminato in estate, facendosi conoscere soprattutto in ambito familiare e tra chi lo frequentava fin dall’infanzia per un carattere poco espansivo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la mattina del delitto la situazione è precipitata tra le 6 e le 6.30, quando entrambi erano già svegli: Nardini avrebbe aggredito la compagna, probabilmente usando un attrezzo da palestra come un manubrio, e i segni di una colluttazione nell’appartamento fanno pensare che la giovane abbia tentato di difendersi prima dei colpi mortali alla testa. Intorno alle 8,35, dopo aver lasciato la villetta di via Roma dove abitavano al piano superiore, il 25enne ha chiamato il 112 dicendo: “Lei è già morta, ora mi ammazzo io. Andate a casa prima che la vedano i nonni”. Una premura legata al forte affetto per i nonni Guido Grossi e Loretta Bartolini, che vivono al piano inferiore dello stesso stabile insieme alla madre del giovane, Sonia Grossi, e che il ragazzo voleva risparmiare da una scoperta sconvolgente.

Dopo la telefonata, priva di spiegazioni o messaggi lasciati per chiarire il gesto, Nardini ha percorso circa settanta chilometri sull’A1 in direzione Bologna fino a Barberino del Mugello, dove ha fermato la sua Giulietta blu sul viadotto Lora, ha appiccato il fuoco alla vettura usando la benzina di una tanica e si è gettato nel vuoto. Proprio quel cavalcavia era già stato teatro, il 3 settembre, dell’uccisione di Lorena Isceri da parte dell’ex compagno Federico Vella, poi suicidatosi, in un tratto autostradale dove nelle aree di servizio Aglio Est e Badia Nuova Ovest erano state posizionate due panchine rosse e a poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.