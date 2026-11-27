“Il femminicidio di Ionela Miruna, 24 anni, uccisa a Ponte Buggianese il giorno dopo la Giornata contro la violenza sulle donne , colpisce la Valdinievole e la Lucchesia, dove era cresciuta. Mi stringo alla sua famiglia, ai suoi amici e alle comunità di Ponte Buggianese e di Capannori”. Lo dichiara il deputato della Lega, onorevole Andrea Barabotti.

“Davanti a tragedie come questa le parole non bastano. Lo Stato ha rafforzato gli strumenti di tutela, ha riconosciuto il femminicidio nell’ordinamento ma il primo e fondamentale lavoro da fare è quello sul piano culturale. Nessuna donna deve sentirsi sola. Il 1522, i centri antiviolenza e le forze dell’ordine ci sono. E a questi strumenti deve continuare ad affiancarsi un lavoro quotidiano, nelle famiglie, nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile”.