All’indomani del femminicidio che ha colpito da vicino anche la comunità capannorese —Ionela Miruna Garneata, uccisa a Ponte Buggianese dal compagno Andrea Nardini, era cresciuta a Lammari — il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro ha scritto una lettera al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara per chiedere l’introduzione obbligatoria nelle scuole italiane di corsi dedicati all’educazione ai sentimenti, alle relazioni e alle emozioni.

Nel documento inviato oggi (27 novembre), il primo cittadino sottolinea l’urgenza di un intervento strutturale di fronte a una violenza di genere che coinvolge sempre più spesso anche le coppie giovanissime. “Con il cuore in mano, quindi, le chiedo di introdurre nelle scuole italiane l’educazione ai sentimenti, alle relazioni e alle emozioni — scrive Del Chiaro —. Viviamo in una società veloce, iperconnessa, e che negli ultimi anni è stata sconvolta da accadimenti significativi come la pandemia e le situazioni di crisi internazionale. Sembra che dell’altro ci sia da aver paura, quando invece sappiamo che l’antidoto alla violenza è la comunità, le relazioni sane, il rispetto degli altri e la condivisione di sogni e progetti”.

Il sindaco evidenzia come la violenza contro le donne affondi le proprie radici in un nodo culturale che riguarda l’intera società, non soltanto la sfera femminile, e richiama la necessità di contrastare anche quei modelli distorti che circolano in rete. “C’è bisogno che la scuola insegni anche come si sta insieme, con gli altri e nella relazione uomo-donna — prosegue la missiva —. Ce n’è bisogno perché nel mondo online ci sono realtà che promuovono relazioni insane e sentimenti di avversione: non si può fare finta di nulla, occorre rilanciare la forza dell’amore e della comunità. Sono convinto che una donna libera, autonoma e che si auto-determina è anche garanzia affinché nella nostra società ci siano famiglie forti, coese, che sanno fare fronte alle difficoltà. Lo scambio alla pari fra uomo e donna, infatti, è un valore straordinario, che dà alla coppia una marcia in più, e che le consente di affrontare gli ostacoli che nella vita capitan o“.

Per dare concretezza a questo percorso, il primo cittadino di Capannori sollecita il governo a stanziare risorse dedicate affinché figure esperte possano tenere lezioni in tutti gli istituti scolastici nazionali, allineando l’Italia a quanto già avviene da decenni in altri paesi dell’Unione Europea come Germania, Danimarca, Finlandia e Francia. “Chiedo a lei di rendere obbligatori questi corsi perché è un tema d’interesse nazionale, che richiede fondi ad hoc perché esperti si occupino di svolgere i corsi nelle scuole di tutta Italia — conclude Del Chiaro —. C’è bisogno di un segnale forte dal governo perché l’educazione sentimentale e di genere non deve essere presentata come un optional nelle scuole, bensì come una cosa che va fatta. Non voglio più che le nostre comunità piangano una vittima, vogliamo agire perché non succeda mai più“.