Il Comune di Lucca potenzia il sistema di videosorveglianza cittadino con l’affidamento della fornitura e dell’installazione di otto nuove telecamere di sicurezza sul territorio comunale. Il provvedimento è stato formalizzato con la determinazione dirigenziale 3250 del 24 novembre 2026, firmata dalla responsabile della centrale unica di committenza su richiesta dell’ufficio Sistemi Informativi e Statistica.

L’incarico, assegnato tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica regionale Start dopo aver verificato l’assenza di convenzioni attive e applicato il principio di rotazione, va alla società Seti – Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica Srl, con sede a Scafati, in provincia di Salerno. La ditta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per quanto indicato nel documento di gara e ha confermato un’offerta di 30.150,79 euro, con costi della manodopera stimati in 5.704,50 euro e oneri di sicurezza pari a zero, per un totale di 36.783,96 euro comprensivi di Iva al 22% (6.633,17 euro).

Alla cifra destinata all’impresa si aggiungono 603,02 euro per gli incentivi alle funzioni tecniche del personale interno, portando la spesa complessiva impegnata a 37.386,98 euro. Le risorse trovano copertura nel bilancio di previsione 2026-2028 sul capitolo dedicato alla polizia municipale, con autorizzazione del comandante e del segretario generale Fulvio Spatarella ed esigibilità fissata nel corso del 2026.