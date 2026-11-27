L'errore di persona|
Cronaca/
Scambiato sui social per il femminicida: “Sono vivo, non sono stato io”
27 novembre 2026 | 00:01
Ironia amara per l’omonimia di un altro residente in Valdinievole: “Condoglianze alla povera famiglia della vittima”
Qualcuno lo scambia sui social per l’assassino di Ionela Miruna, lui risponde su Facebook.
È un altro Andrea Nardini, anche lui della Valdinievole, cercato a ripetizione da qualcuno per l’omonimia con il femminicida di Ponte Buggianese.
Così il suo intervento sui social: “Volevo rassicurare tutti questi pseudo investigatori nella Valdinievole – ha scritto, con ironia amara – che sono vivo, non sono stato io. Grazie per l’interessamento, comunque un infame in meno e condoglianze alla povera famiglia”.