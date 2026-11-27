Il conducente del mezzo durante un controllo ha manifestato un evidente stato di nervosismo, fornendo risposte evasive e contraddittorie

Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla sottosezione della polizia stradale di Viareggio hanno arrestato un cittadino di origine marocchina, residente nella provincia di Pistoia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 8,15, durante i consueti servizi di vigilanza stradale lungo l’autostrada A12, in direzione Livorno, nel territorio del comune di Massa, una pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura per un controllo documentale. Fin dalle prime fasi dell’accertamento, il conducente e proprietario del mezzo, unico occupante, ha manifestato un evidente stato di nervosismo, fornendo risposte evasive e contraddittorie circa la provenienza e i motivi del proprio spostamento dalla Liguria verso il pistoiese.

L’atteggiamento reticente dell’uomo ha insospettito gli operatori, i quali, con il supporto di un secondo equipaggio, hanno accompagnato il veicolo presso la vicina area del casello autostradale di Massa per eseguire una perquisizione personale e veicolare in condizioni di sicurezza.

L’ispezione accurata dell’abitacolo ha permesso di rinvenire, occultata dietro il sedile del conducente e coperta da bagagli e indumenti, una busta di plastica di colore giallo contenente 14 involucri trasparenti confezionati sottovuoto. Al loro interno erano custoditi circa mille ovuli di sostanza solida di colore marrone, per un peso complessivo lordo di 10806,3 grammi.

Le successive analisi narcotest, effettuate con il supporto del Commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio, hanno confermato che la sostanza sequestrata era hashish. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno proceduto al sequestro di due telefoni cellulari e della somma di 2.175 euro in contanti, ritenuta probabile provento dell’attività illecita. L’ulteriore perquisizione domiciliare, eseguita presso la residenza dell’uomo a Pistoia con l’ausilio della squadra di polizia giudiziaria della locale sezione di polizia stradale, ha dato esito negativo.