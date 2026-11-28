L’incidente mortale si era verificato durante le attività lavorative nel capoluogo ligure, dove l’uomo era impiegato per conto dell’azienda Costruire per Genova. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori della Pubblica Assistenza di Molassana e il trasporto d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, dove i medici avevano tentato il possibile per strapparlo alla morte, le gravi ferite riportate nella caduta di materiale dal carroponte su cui stava lavorando non gli avevano purtroppo lasciato scampo.