Il lutto|
A Piazza al Serchio i funerali dell’operaio di 72 anni morto in cantiere a Genova
Stasera (28 novembre) la recita del rosario, domani le esequie nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio. Offerte in beneficenza
Si terranno domani pomeriggio (29 novembre) alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio in Garfagnana, i funerali di Tonino Luigi Campoli, l’operaio originario di Piazza al Serchio deceduto tragicamente nei giorni scorsi a seguito di un grave infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere di Genova.
La comunità locale si stringerà attorno ai familiari già questa sera (28 novembre) alle 21, per la recita del santo rosario nella stessa chiesa parrocchiale.
L’incidente mortale si era verificato durante le attività lavorative nel capoluogo ligure, dove l’uomo era impiegato per conto dell’azienda Costruire per Genova. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori della Pubblica Assistenza di Molassana e il trasporto d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, dove i medici avevano tentato il possibile per strapparlo alla morte, le gravi ferite riportate nella caduta di materiale dal carroponte su cui stava lavorando non gli avevano purtroppo lasciato scampo.
A dare l’annuncio delle esequie sono la moglie, i figli, il genero, la nuora, gli amati nipoti Omar e Margherita, insieme alle sorelle, ai cognati e a tutti i parenti.
Nel manifesto funebre i familiari hanno voluto esprimere un ringraziamento particolare al personale dell’ospedale San Martino di Genova, alla Pubblica Assistenza di Molassana, ai vertici dell’azienda Costruire per Genova e a tutti i colleghi di lavoro che gli sono rimasti accanto in questi giorni drammatici.
La famiglia ha inoltre chiesto non fiori, ma eventuali offerte da devolvere in beneficenza alla Misericordia di Piazza al Serchio e alla stessa Pubblica Assistenza di Molassana.