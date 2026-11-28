Una delle due era addirittura ancora chiusa e senza segni di effrazione ma con la carta che era nella borsa è stato fatto un ingente prelievo

Una delle due auto era addirittura ancora chiusa e senza segni di effrazione, solo che dalla borsa mancavano soldi e carte, usate per prelevare immediatamente da conto. Le due automobili, nel pomeriggio di oggi 28 novembre, erano parcheggiate davanti alla chiesa di Torrite, nel comune di Castelnuovo Garfagnana, dove si stavano svolgendo attività dell’Azione Cattolica.

Erano le 14,30 circa quando i genitori accompagnavano i propri figli sul sagrato della chiesa di Torrite per affidarli agli educatori dell’Azione Cattolica in vista dell’appuntamento settimanale e dell’inizio dell’Avvento. Pochi minuti dopo, qualcuno ha svaligiato ben due automobili parcheggiate nei paraggi, lasciandosi dietro danni economici, disagi burocratici e tanta indignazione. Insomma le premesse non sono quelle di un buon Natale, anche se “a te e famiglia”, qualcuno vorrebbe tanto poterlo augurare.

​La rapidità e la precisione dei due colpi ravvicinati nel temo e nello spazio fa pensare che siano stati utilizzati dispositivi elettronici per inibire o clonare il segnale dei telecomandi. Nel primo caso, un genitore, convinto di aver regolarmente chiuso l’auto prima di allontanarsi per pochi minuti, al suo ritorno ha fatto l’amara scoperta: la borsa lasciata all’interno era sparita, come anche la modica somma in contanti e, soprattutto, tutti i documenti personali che c’erano dentro.

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L’altro genitore ha addirittura trovato l’auto regolarmente chiusa a chiave al suo ritorno, senza segni evidenti di effrazione, ma dalla borsa custodita all’interno dell’abitacolo sono state sfilate le carte di pagamento, utilizzate subito dopo per prelevare dal conto ben 600 euro. Un’azione fulminea e vigliacca, consumata a pochi metri da un luogo di aggregazione e di fiducia, approfittando proprio di un momento dedicato ai ragazzi e alle famiglie. Ciò che ferisce maggiormente i residenti non è tanto il danno materiale, ma lo sfregio a un’identità collettiva: Torrite è sempre stata una frazione tranquilla, dove ci si conosce tutti e vige una fiducia reciproca ancora intatta. Vedere questa tranquillità violata in pieno giorno, con tecniche così subdole, lascia un profondo senso di amarezza e sdegno.