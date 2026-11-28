Il dramma|
Femminicidio a Ponte Buggianese, il ricordo dei colleghi di lavoro: “La ricorderemo per il suo sorriso”
Alessandro e Veronica, titolari della Mediatori Group di Altopascio: “Ciao Miru, il tuo ricordo resterà con noi”
Anche l’azienda con cui collaborava ha voluto ricordare la giovane vita spezzata di Ionela Miruna Garneata, la 23enne uccisa dal compagno Andrea Nardini nella sua casa di Ponte Buggianese giovedì scorso (26 novembre).
La Mediatori Group di Altopascio ha espresso dolore e cordoglio con le parole di Alessandro e Veronica. “Ci sono notizie – scrivono sui social – che spezzano il cuore e lasciano senza parole. La scomparsa di Miruna ci ha profondamente colpiti. Per noi non era soltanto una collaboratrice: era una ragazza che ha condiviso con noi un tratto di strada, momenti di lavoro, sorrisi e quotidianità che oggi custodiamo con grande affetto. È difficile trovare parole davanti a un dolore così grande. Vogliamo ricordarla per quello che era, per il suo sorriso e per la presenza che ha lasciato nei nostri ricordi”.
“In questo momento di immensa tristezza, il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ci stringiamo a loro con sincera commozione. Ciao Miru, il tuo ricordo resterà con noi”.