La Mediatori Group di Altopascio ha espresso dolore e cordoglio con le parole di Alessandro e Veronica. “Ci sono notizie – scrivono sui social – che spezzano il cuore e lasciano senza parole. La scomparsa di Miruna ci ha profondamente colpiti. Per noi non era soltanto una collaboratrice: era una ragazza che ha condiviso con noi un tratto di strada, momenti di lavoro, sorrisi e quotidianità che oggi custodiamo con grande affetto. È difficile trovare parole davanti a un dolore così grande. Vogliamo ricordarla per quello che era, per il suo sorriso e per la presenza che ha lasciato nei nostri ricordi”.