Quando sul suo telefono è arrivata la notizia del femminicidio di Miruna, Pasquale Guadagno stava parlando di violenza sulle donne a un gruppo di studenti. Ha interrotto l’incontro, ha raccontato ai ragazzi quello che era appena accaduto a Ponte Buggianese e ha cercato, insieme a loro, di dare un senso a quel momento. A distanza di due giorni, però, una domanda continua a tormentarlo: serve davvero a qualcosa quello che stiamo facendo?

Guadagno aveva appena 14 anni quando, nel 2010 a Udine, suo padre uccise sua madre, Carmela Cerillo. Da quella storia, attraversata da anni di sofferenza e da un faticoso percorso di ricostruzione personale, è nato Pascà – Il diritto di splendere, lo spettacolo teatrale che lo scorso 20 novembre ha fatto il pieno al Teatro dell’Olivo di Camaiore e che il prossimo 5 dicembre sarà a Monsummano Terme, a pochi chilometri dal luogo in cui Miruna ha perso la vita. Una tappa programmata prima della tragedia, che oggi assume inevitabilmente un significato diverso.

Ma il teatro è soltanto uno dei linguaggi attraverso cui Guadagno ha scelto di portare avanti il proprio impegno. Ci sono i social, gli incontri nelle scuole, il confronto con le istituzioni e il tentativo di raggiungere anche chi difficilmente parteciperebbe a un convegno sulla violenza di genere.

A lui, che vive a Forte dei Marmi e che proprio a Lucca ha trovato alcune delle professionalità con cui costruire il suo progetto teatrale, abbiamo chiesto una riflessione su quanto accaduto in Valdinievole. Non soltanto in virtù della sua storia personale, ma per il lavoro culturale che da tempo ha scelto di fare a partire da quella storia.

Pasquale, che cosa è successo quando hai ricevuto la notizia della morte di Miruna?

Stavo parlando con degli studenti quando ho ricevuto sul mio telefono un messaggio con la notizia. Ho interrotto tutto. Mi sembrava impossibile continuare a parlare come se niente fosse, quando a pochi chilometri da casa mia una ragazza di 24 anni era appena stata uccisa. Ho condiviso la notizia con i ragazzi, cercando di far capire loro perché fosse così importante essere lì, confrontarci, parlare di relazioni e di violenza. Ma non nascondo che ho provato anche un grande scoraggiamento. Ti chiedi se tutto quello che fai serva davvero, se le tue parole arrivino a qualcuno, se stiamo riuscendo a cambiare qualcosa. Non ho una risposta e non voglio fingere di averla.

Miruna è stata uccisa il giorno dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Che effetto ti fa questa coincidenza?

Il giorno prima avevamo riempito le piazze e i social di manifestazioni, slogan, scarpe rosse e parole importanti. Il giorno dopo Miruna non c’era più. Credo che questa vicinanza temporale renda ancora più evidente una contraddizione che dovremmo avere il coraggio di affrontare. Non voglio affatto sminuire il valore del 25 novembre, ma credo che la prevenzione non possa essere una ricorrenza. È una responsabilità quotidiana, politica, culturale, educativa. Se il giorno dopo torniamo semplicemente a contare le vittime, dobbiamo interrogarci sull’efficacia di quello che stiamo facendo. Non possiamo aspettare il prossimo funerale per ricominciare a parlarne.

In queste ore hai sollevato anche una questione che riguarda direttamente noi giornalisti: il modo in cui raccontiamo i femminicidi.

Mi chiedo perché, quando un uomo uccide una donna, sentiamo così spesso il bisogno di conoscere ogni dettaglio della vita di lui. Il suo carattere, le sue ultime telefonate, il suo lavoro, le sue presunte fragilità. Cerchiamo testimonianze di persone che ci dicano se fosse un bravo ragazzo, se salutasse i vicini, se avesse avuto problemi. Intanto la donna rischia di diventare soltanto il soggetto di una tragedia. Io vorrei che raccontassimo di più chi era Miruna. Che cosa amava fare, quali erano i suoi sogni, le sue amicizie, quello che avrebbe voluto per sé. Naturalmente nel rispetto della sua famiglia. Una donna non può essere ricordata soltanto per il modo in cui è morta, come se l’uomo che l’ha uccisa avesse il potere di determinare anche la sua identità e la sua memoria.

È qualcosa che hai vissuto anche rispetto alla storia di tua madre?

Mia madre si chiamava Carmela. Era una persona, una donna, prima ancora di essere la vittima di un femminicidio. Per me è importante restituirle questa dimensione. Non voglio che l’unica cosa che rimane di lei sia quello che mio padre le ha fatto. Quando raccontiamo un femminicidio dobbiamo stare attenti a non consegnare ancora una volta tutta la scena all’uomo che ha esercitato la violenza. Anche il modo in cui custodiamo la memoria di queste donne ha un valore culturale.

In questi giorni il pensiero va anche alla mamma e al fratello di Miruna. Tu conosci il dolore di chi rimane dopo un femminicidio.

Non mi permetterei mai di dire che so esattamente che cosa stanno provando. Ogni dolore è diverso e nessuna esperienza personale ti autorizza a parlare al posto di un’altra persona. Ma conosco quello che significa ritrovarsi improvvisamente in una vita che non riconosci più, perdere non soltanto qualcuno che ami, ma anche tutto il futuro che immaginavi insieme a quella persona. Penso alla mamma di Miruna, a suo fratello, alle cose quotidiane che da oggi avranno un peso completamente diverso. Una telefonata che non arriverà, un compleanno, un Natale. Penso anche a quello che accadrà fra qualche settimana, quando l’attenzione pubblica inevitabilmente diminuirà. Perché per gli altri, a un certo punto, questa smetterà di essere una notizia. Per loro però non smetterà di essere la vita.

È una dimensione della violenza di genere della quale si parla ancora troppo poco?

Credo di sì. Quando una donna viene uccisa, la violenza non si esaurisce con la sua morte. Continua a produrre conseguenze nelle vite delle persone che le volevano bene. Ci sono conseguenze psicologiche, affettive, economiche, familiari. E ci sono persone che devono ricostruire completamente la propria esistenza mentre tutti intorno a loro, anche comprensibilmente, tornano alle proprie occupazioni. La solidarietà delle prime ore è importante, ma dobbiamo chiederci anche quali strumenti, quali percorsi di sostegno, quale presenza siamo in grado di garantire nel tempo. Il dolore di chi resta non ha una scadenza.

In questa vicenda c’è anche un altro dolore, quello dei genitori dell’uomo che ha ucciso Miruna e poi si è tolto la vita. Un dolore di cui è difficile parlare senza rischiare di essere fraintesi.

Possiamo riconoscere la sofferenza di quei genitori senza mettere sullo stesso piano chi ha subito la violenza e chi l’ha esercitata. Hanno perso un figlio e devono fare i conti anche con la gravità di ciò che ha commesso. Credo, però, che ci sia una riflessione più ampia da fare: se la responsabilità di un femminicidio è sempre individuale, quella di contrastare la cultura che alimenta la violenza deve essere sentita come collettiva. E la famiglia è il primo nucleo di quella società che siamo chiamati a cambiare. Lo dico senza entrare nel merito di questa specifica vicenda, senza conoscere le dinamiche familiari e senza voler attribuire colpe a chi sta già vivendo un dolore enorme. Ma anche questa è prevenzione: impegnarci affinché crescano ragazzi emotivamente sani, capaci di riconoscere e gestire le proprie fragilità, di accettare un rifiuto, di rispettare la libertà dell’altra persona. Ragazzi che imparino, fin da bambini, che l’amore non è possesso e che la fine di una relazione non è un torto subito. È un lavoro che comincia nelle nostre case, nell’esempio che diamo, nelle parole che usiamo, nei comportamenti che scegliamo di non giustificare. Non possiamo delegare tutto alla scuola, alle istituzioni o a chi si occupa di sensibilizzazione. Per quanto la mia battaglia per l’educazione affettiva in classe sia sentita e voglia anzi ribadirla anche in questa sede. Ciascuno di noi deve sentirsi parte di questo cambiamento culturale.

Dopo quello che è successo, tornare a parlare nelle scuole sarà più difficile?

Forse sì, ma è proprio il motivo per cui devo continuare a farlo. Non possiamo chiedere ai ragazzi di diventare adulti capaci di costruire relazioni sane se non diamo loro gli strumenti per riconoscere le proprie emozioni, affrontare un rifiuto, accettare la fine di una relazione, distinguere l’amore dal possesso. E questo lavoro non può cominciare quando una relazione è già diventata violenta. Deve iniziare molto prima. Credo che sia necessario coinvolgere soprattutto i ragazzi, gli uomini. La violenza maschile sulle donne non può continuare a essere raccontata come un problema che le donne devono imparare a evitare.

Tu hai scelto di utilizzare linguaggi diversi da quelli tradizionalmente associati alla sensibilizzazione. Perché anche il teatro e i social?

Perché mi interessa raggiungere anche le persone che non verrebbero mai a un incontro sulla violenza di genere. Il rischio, quando affrontiamo questi temi, è quello di parlare sempre tra persone che condividono già determinate convinzioni. Il teatro ti permette di entrare nella vita di qualcuno attraverso una storia, di suscitare emozioni, di far emergere domande senza necessariamente offrire risposte precostituite. I social, invece, ti consentono di arrivare anche a chi non ti stava cercando. Credo che abbiamo bisogno di sperimentare linguaggi diversi, anche mettendoci in discussione. Non possiamo continuare a ripetere le stesse parole, negli stessi luoghi, rivolgendoci sempre alle stesse persone, e aspettarci che questo sia sufficiente.

Il 5 dicembre sarai a Monsummano Terme con Pascà, a pochi chilometri da Ponte Buggianese. Come vivi questa circostanza?

È una data stabilita molto prima di quello che è accaduto. Oggi sapere che porteremo quella storia proprio in Valdinievole mi suscita inevitabilmente emozioni diverse. Lo spettacolo è un progetto nel quale abbiamo investito molto, anche umanamente. Ma vorrei che fosse chiaro che non è di uno spettacolo che abbiamo bisogno di parlare oggi. È di Miruna e di tutte le domande che la sua morte ci lascia. Il teatro è uno degli strumenti che ho a disposizione per provare a fare la mia parte.

Il sottotitolo dello spettacolo è Il diritto di splendere. Qual è il significato di queste parole, oggi?