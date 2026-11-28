Il tribunale di Lucca ha riconosciuto la responsabilità dell’ente che gestisce e custodisce un parco giochi di Viareggio, in località Migliarina, per il grave infortunio subìto da un bambino di tre anni nel maggio 2023. La sentenza, firmata dalla giudice Anna Martelli e depositata il 24 novembre 2026, ha condannato l’amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale per il piccolo, quantificato in 17042,50 euro, oltre a 7mila euro per il danno parentale riconosciuto alla madre, rigettando invece la stessa richiesta avanzata dal padre e stabilendo a carico dell’ente il rimborso delle spese legali e delle consulenze tecniche.

Tutto era iniziato nel pomeriggio del 22 maggio 2023, intorno alle 17,30, quando il bambino stava correndo e giocando nel parco insieme ai fratelli e a un amichetto. Inciampando su una radice sporgente, il piccolo era caduto a terra e, d’istinto, aveva appoggiato la mano destra per attutire l’urto. Proprio nell’erba, nascosti alla vista immediata, c’erano materiali pesanti e taglienti di risulta edile: un macigno in cemento armato e ciottoli con bordi irregolari appoggiato sopra un altro pezzo tondeggiante di cemento con una porzione di ferro giallo sporgente. La pressione della mano ha fatto scivolare i blocchi, intrappolandogli e schiacciandogli il dito mignolo della mano destra. Portato all’ospedale Meyer, dov’è rimasto fino al 24 maggio, il bimbo ha ricevuto la diagnosi di amputazione subtotale del quinto dito a livello della falange intermedia a causa del trauma da schiacciamento.

Nel processo, i genitori si erano rivolti al tribunale chiedendo il risarcimento sia per il figlio sia per sé stessi, mentre l’amministrazione aveva chiesto di respingere le richieste o quantomeno di ridurle, sostenendo che la responsabilità fosse del bambino o che la madre avesse mancato di vigilare perché le radici erano visibili alla luce del pomeriggio e già conosciute. La giudice ha però respinto questa impostazione: ha spiegato che, quando si tratta di cose in custodia, chi gestisce il luogo risponde oggettivamente dei danni legati al bene, a meno che non dimostri un evento imprevedibile e inevitabile che spezzi il legame con il danno. In questo caso, correre in un parco non è una condotta anomala e le radici affioranti potevano al limite far pensare a una caduta ordinaria, non certo all’amputazione di un dito causata da detriti pericolosi lasciati nell’erba senza che risultassero controlli o pulizie adeguate. Anche il ruolo della madre è stato ritenuto corretto e attento, tanto più che le testimonianze — ritenute pienamente attendibili e coerenti con le foto, i referti del pronto soccorso e la consulenza tecnica d’ufficio — hanno descritto con chiarezza l’accaduto e lo spavento del bambino, che gridava e piangeva con il dito quasi staccato e sanguinante, mentre la madre era sul punto di svenire.

Per calcolare il risarcimento del piccolo, la giudice si è basata sulle tabelle del tribunale di Milano e sugli accertamenti del consulente tecnico, che hanno stimato un’invalidità permanente del 6% e 47 giorni complessivi di inabilità temporanea (due al 100%, quindici al 75%, quindici al 50% e quindici al 25%), tenendo conto anche dell’aumento legato alla sofferenza provata nell’episodio. Non è stata invece accolta la richiesta di un ulteriore aumento per la personalizzazione del danno, perché il consulente ha rilevato che il bambino ha continuato a svolgere attività adatte alla sua età con uno sviluppo psicofisico regolare e che non sono emerse conseguenze eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinarie legate a quel tipo di lesione, così come non è emersa una patologia psichica diagnosticata a suo carico né sono state prodotte ricevute di spese mediche per ottenere un rimborso patrimoniale.

Diversa la valutazione sul danno subito dai genitori per il contraccolpo sulla vita familiare. La sentenza ha accolto la richiesta della madre, riconoscendole 7mila euro perché ha prodotto documentazione medica specialistica che ha attestato l’insorgenza di una sindrome depressiva e di un disturbo post-traumatico da stress collegati all’accaduto, pur tenendo conto che la lesione del bambino è di lieve entità e non gli impedisce di vivere la quotidianità in autonomia. Ha invece respinto la domanda del padre per mancanza di prove concrete, non essendoci certificazioni mediche o elementi oggettivi che dimostrassero un danno alla salute o uno stravolgimento delle sue abitudini di vita.