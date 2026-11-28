Non accettava la fine della loro storia. Tanto che aveva creato un clima pesante attorno alla ex, con minacce e pedinamenti, anche nei confronti di persone a lei vicine. Così, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lucca hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un uomo accusato del reato di atti persecutori commesso nei confronti dell’ex fidanzata.

Il personale della Mobile della Questura di Lucca ha quindi dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Lucca – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti di un uomo di 22 anni.

Il provvedimento scaturisce da una serie di condotte che l’uomo avrebbe posto in essere nei confronti della giovane, non accettando la fine della loro relazione sentimentale e manifestando comportamenti sempre più pressanti e intimidatori, dettati da una forte gelosia. In particolare, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 22enne avrebbe ripetutamente minacciato e molestato l’ex compagna, sottoponendola a pedinamenti e appostamenti, arrivando persino a intimidire alcune persone a lei vicine, nel tentativo di impedirne la frequentazione e determinarne l’isolamento sociale. Tali comportamenti avrebbero provocato nella giovane un perdurante stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità, inducendola anche a modificare le proprie abitudini di vita.