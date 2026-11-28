La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati da un uomo e una donna, lucchesi, annullando, limitatamente al punto sulla confisca, la sentenza con cui il gip del tribunale di Lucca aveva applicato nei loro confronti la pena concordata lo scorso 8 luglio, con rinvio per un nuovo giudizio allo stesso tribunale lucchese in diversa persona fisica.

Il provvedimento impugnato riguardava un procedimento in cui erano stati contestati vari reati legati al codice della crisi d’impresa e un’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche. In relazione a quest’ultima contestazione, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la confisca del profitto del reato fissato in 823.948 euro, oppure dei beni nella disponibilità dei due imputati per un valore equivalente, ritenendo la misura obbligatoria per legge.

I due ricorrenti, che avevano ricoperto rispettivamente i ruoli di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato della società beneficiaria dei finanziamenti, avevano contestato l’omessa motivazione sia sull’importo stabilito sia sull’individuazione dei destinatari della misura ablativa. In particolare, era stato evidenziato come il giudice avesse sommato gli importi astratti delle erogazioni senza considerare saldi finali minori indicati dagli istituti bancari al passivo fallimentare o il fatto che solo una parte dei finanziamenti fosse coperta da garanzie pubbliche, senza inoltre chiarire il rapporto con la società, la presenza di un attivo fallimentare o le singole posizioni all’interno dell’ente.

Nella pronuncia depositata dalla quinta sezione penale, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato che anche quando la confisca è obbligatoria per legge — pure in caso di patteggiamento — resta fermo l’obbligo per il giudice di motivare in modo adeguato sulla qualificazione e sulla quantificazione del profitto o del prezzo del reato, chiarendone il nesso di derivazione causale rispetto all’illecito. Inoltre, in presenza di più persone coinvolte, la misura deve essere calibrata su quanto effettivamente conseguito da ciascuno, escludendo automatismi o forme di solidarietà passiva non sorrette da adeguata verifica.