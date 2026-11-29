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Evacuazione degli impianti a fune, Soccorso alpino in esercitazione
All’attività hanno preso parte circa 25 tecnici. L’occasione ha consentito il consolidamento dei rapporti e della sinergia operativa con i gestori degli impianti
Agli impianti dell’ovovia del Monte Gomito, all’Abetone, ieri 28 novembre c’è stata un’esercitazione congiunta delle stazioni Appennino Toscano, Querceta e Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.
All’attività hanno preso parte circa 25 tecnici, con la partecipazione anche di una squadra della Stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’esercitazione è stata dedicata alle procedure di evacuazione degli impianti a fune, attività che richiedono preparazione e addestramento tra tutte le componenti coinvolte per operare con velocità e precisione in caso di intervento.
Queste attività sono fondamentali per mantenere elevato il livello di preparazione dei tecnici in vista della stagione invernale, durante la quale gli impianti di risalita rappresentano un elemento centrale della frequentazione della montagna. L’occasione ha consentito il consolidamento dei rapporti e della sinergia operativa con i gestori degli impianti, elemento essenziale per garantire interventi efficaci e tempestivi in caso di emergenza.