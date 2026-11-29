Agli impianti dell’ovovia del Monte Gomito, all’Abetone, ieri 28 novembre c’è stata un’esercitazione congiunta delle stazioni Appennino Toscano, Querceta e Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.

All’attività hanno preso parte circa 25 tecnici, con la partecipazione anche di una squadra della Stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’esercitazione è stata dedicata alle procedure di evacuazione degli impianti a fune, attività che richiedono preparazione e addestramento tra tutte le componenti coinvolte per operare con velocità e precisione in caso di intervento.