Quella memoria collettiva è impossibile da cancellare. Ma la storia personale si può ancora scrivere. Il Tribunale di Firenze ha infatti condannato la Repubblica Federale di Germania ad accogliere la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo di 79 anni di Forte dei Marmi, in qualità di erede del padre sopravvissuto alla strage e poi morto nel 1976.

Al milione e 180mila euro di risarcimento per la perdita della madre, della moglie e dei due figli, uccisi nell’eccidio nazista di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944, si aggiungeranno gli interessi a partire dal 2022. La sentenza riconosce quindi il diritto al risarcimento per i danni subiti dal genitore, che nell’eccidio perse quattro familiari: la madre di 63 anni, la moglie di 39 e i due figli, un bambino di 9 anni e una bambina di 12, morta dopo due giorni di agonia.