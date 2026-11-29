Eccellenza|
Serio incidente di gioco per un calciatore del Castelnuovo durante il derby con il Viareggio
Ha sbattuto contro il palo della panchina bianconera dopo un contrasto con Danovaro. Trasporto in ospedale per l’atleta
Paura a Viareggio durante il derby di Eccellenza con il Castelnuovo.
Verso il finale del primo tempo dopo un contrasto con Danovaro un calciatore dei gialloblù ospiti, il 2007 Luca Baroni, ha sbattuto violentemente la testa contro un palo della panchina dei bianconeri ed è rimasto a terra.
Subito attivati i soccorsi presenti sul campo mentre la tensione in campo e sugli spalti appariva palpabile. La gara è rimasta a lungo sospesa.
Il giocatore è stato trasportato in barella all’ambulanza e poi all’ospedale Versilia.
Luca Baroni è figlio di Cristiano, ex presidente del Viareggio: anche per questo si sono vissuti momenti di tensione in campo, sugli spalti e negli spogliatoi dello stadio dei Pini.
Sul campo sono stati espulsi il calciatore Danovaro e l’allenatore bianconero Fiale. La gara è poi finita 2-1 per il Castelnuovo.