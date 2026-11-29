Verso il finale del primo tempo dopo un contrasto con Danovaro un calciatore dei gialloblù ospiti, il 2007 Luca Baroni , ha sbattuto violentemente la testa contro un palo della panchina dei bianconeri ed è rimasto a terra.

Subito attivati i soccorsi presenti sul campo mentre la tensione in campo e sugli spalti appariva palpabile. La gara è rimasta a lungo sospesa.

Il giocatore è stato trasportato in barella all’ambulanza e poi all’ospedale Versilia.

Luca Baroni è figlio di Cristiano, ex presidente del Viareggio: anche per questo si sono vissuti momenti di tensione in campo, sugli spalti e negli spogliatoi dello stadio dei Pini.