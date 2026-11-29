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Tentato furto a Lammari, segnalate “auto sospette”
Il “livello di guardia” dei cittadini è alto
Il passaggio di un’auto dei carabinieri o il livello di allerta in zona potrebbe aver scoraggiato un tentativo di furto, nella serata di ieri 28 novembre a Lammari. Diversi gli interventi dei carabinieri nella frazione del comune di Capannori in questi giorni, dove con una certa frequenza sono state segnalate auto “sospette”, almeno insolite.
I furti e i tentati furti nella Piana hanno messo in allarme i cittadini, che hanno alzato il livello di attenzione. Anche nella serata di ieri infatti, in conseguenza anche alla segnalazione del tentato furto, le pattuglie dei carabinieri sono arrivate in zona per verificare le segnalazioni su auto che hanno insospettito i residenti. Al momento, però, non si registrano anomalie, anche se la raccomandazione è di continuare ad allertare le forze dell’ordine, che si occuperanno delle eventuali verifiche.