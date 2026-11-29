I furti e i tentati furti nella Piana hanno messo in allarme i cittadini, che hanno alzato il livello di attenzione. Anche nella serata di ieri infatti, in conseguenza anche alla segnalazione del tentato furto, le pattuglie dei carabinieri sono arrivate in zona per verificare le segnalazioni su auto che hanno insospettito i residenti. Al momento, però, non si registrano anomalie, anche se la raccomandazione è di continuare ad allertare le forze dell’ordine, che si occuperanno delle eventuali verifiche.