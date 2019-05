Dae, donati kit didattici alla questura

Continua la formazione del personale della polizia di stato all’uso del defibrillatore. Una scelta strategica considerando che spesso gli agenti di polizia sono i primi ad intervenire. Al momento sono oltre 180 i poliziotti abilitati all’uso dello strumento salva vita, ma, grazie alla generosità sia della Fondazione Vittorio Veneto di Forte dei Marmi, sia della signora Marianne, in memoria del marito Ferdinando Guelfi, che hanno donato alla Questura di Lucca ciascuno 1 kit didattico per l’effettuazione del corso Blds composto da un manichino e da un defibrillatore trainer si potranno formare altri agenti.

Stamattina (6 maggio), alla questura, la signora Marianne e rappresentanti dell’associazione Vittorio Veneto - il presidente Paolo Lazzeri, la vice presidente Silvana Arata, il segretario generale Renato Dinelli e il consigliere Laura Luciani -, hanno incontrato il questore e fatto dono dei Kit didattici che saranno utilizzati per la formazione del personale della Polizia di Stato della provincia di Lucca e di altre provincie toscane.Il corso Blds esecutore abilita al corretto utilizzo del defibrillatore automatico esterno (Dae) e all’esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) necessarie per salvare la vita di soggetti che sono colpiti da aritmie potenzialmente fatali.La polizia di stato nella figura del questore di Lucca Maurizio Dalle Mura ringrazia La Fondazione Vittorio Veneto di Forte dei Marmi e la signora Marianne per la generosità e la sensibilità dimostrate.