Spaccata nella notte nel negozio di idraulica. I malviventi tornano a colpire a Viareggio e in particolare sulla via Aurelia Nord, dove hanno preso di mira il negozio Sct Esposizioni Martinelli. Stando ad una prima ricostruzione, i ladri sono entrati in azione poco dopo la mezzanotte e hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio. Una volta entrati all'interno è entrato in funzione il sistema di allarme, ma la banda è riuscita lo stesso a fuggire con della refurtiva.

Sul posto, oltre alle guardie giurate di un istituto di vigilanza privato, sono accorse anche le forze dell'ordine che indagano sul raid.