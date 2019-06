Clementucci nuovo dirigente della squadra anticrimine

Evandro Clementucci è il nuovo dirigente della divisione anticrimine della questura e oggi (4 giugno) il questore Dalle Mura gli ha dato il benvenuto. Clementucci, 49 anni, originario di Napoli, laureato in Giurisprudenza, appena promosso primo dirigente, è entrato nella polizia di Stato nel 1990, frequentando la Scuola superiore di polizia, al termine della quale ha lavorato sempre a contatto con il territorio.

Dopo una prima esperienza ad Alessandria, ha potuto costruire un solido bagaglio professionale a Genova dove, tra il 2000 e il 2016 ha diretto diversi commissariati sezionali, per poi svolgere le funzioni di capo di gabinetto nella questura di Grosseto, da dove è stato infine promosso primo dirigente.Andrà a sostituire Carlo Pasquariello trasferito alla questura di Prato, al quale il questore manda un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto anche in qualità di presidente del Gos."A Clementucci, che oggi è stato accolto da tutti i colleghi - scrivono dalla questura - auguriamo buon lavoro".