Rifiuti speciali abbandonati, 2 imprenditori nei guai

Oltre 200 tonnellate di rifiuti speciali tra i quali imballaggi misti, Raee (rifiuti da apparati elettrici ed elettronici), vernici, adesivi e sigillanti sono stati rinvenuti abbandonati in aree limitrofe ad alcuni cantieri nautici della Versilia dai carabinieri del Noe che hanno poi denunciato due imprenditori del settore. I controlli sono scattati dopo una segnalazione raccolta dalla polizia municipale di Massarosa.

I rifiuti, ritenuti scarto dell'attività di cantieristica nautica erano stati abbandonati, nel corso del tempo, sia all'interno di alcuni capannoni, sia in aree non autorizzate esposte all'azione degli agenti atmosferici.