Scoppia incendio nel camping, paura tra i clienti

Momenti di paura e clienti sotto choc per un incendio esploso di primo mattino al Camping Boscoverde in viale Kennedy a Torre del Lago. Per fortuna il rogo non ha fatto feriti e stando alle prime informazioni sarebbe stato provocato dall'esplosione di due bombole del gas all'interno di un camper. Le fiamme si sono propagate con facilità, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a estinguere le fiamme. Sotto choc i turisti che si trovavano all'interno della struttura, che sono stati fatti allontanare per consentire le operazioni di spegnimento.