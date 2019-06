Ubriaco infastidisce i passanti in Fillungo

In preda ai fumi dell'alcol ha creato un inatteso siparietto in una via Fillungo affollata di turisti. Protagonista un uomo noto alle forze dell'ordine e non nuovo ad episodi del genere, che dando in escandescenza davanti ad un negozio bloccava e infastidiva i passanti.

Alcuni hanno dato l'allarme al 113. Una volante della polizia è piombata sul posto insieme ad una ambulanza e ha aiutato i sanitari a caricare a bordo l'uomo, poi trasferito al pronto soccorso per le cure del caso.