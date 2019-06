Aggredì rivale a colpi di bottiglia, 37enne condannato

Un fendente al collo, una ferita profonda. La corsa all'ospedale per salvare una vita. Così era rea finito in manette per tentato omicidio, Fabio Giannecchini, arrestato all’epoca dal Norm di Viareggio in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Torre del Lago e di Camaiore. I militari erano intervenuti intorno all’1 di notte in via dello Stadio dove poco prima si era consumata una violenta lite fra due persone per futili motivi legati ad alcuni contrasti tra i due pare legati a questioni debitorie. Ad avere la peggio era stato un 42enne di origine tunisina colpito al collo dai cocci di una bottiglia infranta. Mentre l’uomo veniva trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Versilia i carabinieri si erano messi sulle tracce dell’aggressore. Grazie anche alla massiccia presenza di forze dell’ordine in zona nell’ambito dell’operazione Periferie Sicure disposta dal ministero dell’interno, il fuggitivo era stato scovato poco dopo e condotto in caserma. Nel frattempo la vittima era stata sottoposta ad un delicato intervento in ospedale dove era stato poi ricoverato in prognosi riservata in rianimazione con una ferita alla carotide ed una ferita alla regione claveale: si era quindi risvegliato dal coma farmacologico e si era infine salvato. Ora la condanna per tentato omicidio nei confronti del suo aggressore.

Vincenzo Brunelli