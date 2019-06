Dieci anni dalla strage, maxi corteo a Viareggio

Vista l’attesa al corteo di migliaia di persone, il settore Protezione civile comunale coordinerà le attività a supporto di un migliore svolgimento dell’iniziativa con particolare riguardo alla tutela della popolazione, quindi presidi sanitari, scorte d’acqua e monitoraggio generale. Il Comando di Polizia Municipale si occuperà invece del coordinamento di tutta la materia relativa al traffico. Per garantire le condizioni di sicurezza dei partecipanti e regolamentare la viabilità in funzione della manifestazione, è stato necessario predisporre alcuni divieti.

Dalle 20,30 del 29 giugno, fino al termine della manifestazione e per il tempo necessario al transito dei partecipanti, è istituito il divieto di transito temporaneo sulle strade interessate dal corteo, quindi l’area: del palazzetto dello sport, via Salvatori, via Menini, via Coppino, via Oberdan, ponte girante, via Battisti, via San Francesco, piazza D’Azeglio (prolungamento di Corso Garibaldi), viale Margherita (se necessario viale Manin), via Mazzini, piazza Dante Alighieri, via Burlamacchi, Corso Garibaldi, Sede della Croce Verde, piazza Sant’Antonio, via Galvani, piazza Santa Maria, Cavalcavia Ferroviario, Largo Risorgimento, piazzale Pam. Inoltre, se necessario per motivi di viabilità, potrà essere interdetta via Bottego, la via Ponchielli, il viale Carducci nel tratto compreso tra via Vespucci e piazza Mazzini, via Da Vinci e XX Settembre a mare del viale Buonarroti. Sarà poi istituito il divieto di transito con l’eventuale blocco della circolazione temporaneamente su tutte le strade che s’immettono sul percorso nel tratto immediatamente precedente o prossimo all’intersezioni. Dalle 22 fino al termine della manifestazione potrà essere istituito il divieto di transito in via Porta Pietrasanta nel tratto compreso tra via Aurelia e il piazzale Pam. Potrà inoltre essere istituito il divieto di transito sul largo Risorgimento nel tratto compreso tra la via Tobino e il cavalcavia nel senso di circolazione. Qualora se ne verifichi la necessità, potrà essere interdetta la circolazione su ogni altra strada, funzionale al transito in sicurezza del corteo e per la regolazione del traffico. Dalle 17 fino al termine della concentrazione dei partecipanti, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta l’area del palazzetto dello sport. Dalle 20 fino al termine della manifestazione sarà vietata la sosta in via Porta Pietrasanta ambo i lati con rimozione coatta tra via Ponchielli e piazzale Pam, in via Galvani lato mare e in piazza Sant’Antonio di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, in piazza Mazzini sulla traversa di raccordo tra il prolungamento della via Mazzini e il viale Margherita, ambo i lati. Per il montaggio e lo smontaggio del palco nel piazzale Pam, dalle 7 del 29 giugno fino al termine delle operazioni, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito nel piazzale Pam lato sud del fabbricato del supermercato dal muro dello stesso fino agli stalli centrali (10 metri oltre cordolo marciapiede) e dallo spigolo dello stesso stabile (eccetto cabina elettrica) e fino alla prima entrata. Tale area dalle 7 del 29 giugno dovrà essere transennata in modo da mantenerla libera da veicoli e dovrà essere predisposta adeguata segnaletica per la parte di carreggiata normalmente adibita al transito veicolare.