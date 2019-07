Con la bici sotto un camion: grave in ospedale

Investita da un camion in via Alcide De Gasperi a Seravezza. Una donna di 63 anni del posto è rimasta coinvolta in un incidente la cui dinamica è ancora tutta da individuare. La donna dopo lo scontro è rimasta incastrata sotto il mezzo ed ha riportato una frattura esposta della caviglia destra e la semiamputazione della sinistra. Rimasta sempre cosciente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Versilia. Inizialmente allertato anche l'elisoccorso Pegaso che, però, non è stato necessario. Sul posto l'automedica e l'ambulanza di Pontestazzemese.